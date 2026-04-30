A falta de 41 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, las lesiones no dejan de afectar a las selecciones clasificadas y, en esta ocasión, la que sufre es una sudamericana.

Se trata de Uruguay, que podría quedarse sin una de sus principales cartas ofensivas tras la dura lesión que sufrió Giorgian De Arrascaeta en el último partido de Flamengo por la Copa Libertadores.

En el empate 1-1 del “Mengao” ante Estudiantes de La Plata en Argentina, el volante ofensivo sufrió una fuerte caída tras un choque, lo que le provocó una fractura de clavícula, encendiendo las alarmas en tierras charrúas.

¡ALARMAS EN URUGUAY! Giorgian De Arrascaeta cayó mal y quedó sentido del hombro derecho en UNO y no pudo continuar en el campo de juego. Carrascal ingresó en su lugar en Flamengo.



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El jugador fue operado durante este jueves en Brasil, en un procedimiento en el que se fijó la zona fracturada con placas y tornillos, tal como informó el propio club. Se espera que reciba el alta médica durante la mañana del viernes.

Expertos anticipan que la recuperación del jugador debería tardar entre 6 y 8 semanas, es decir, cerca de 50 días como mínimo. Por ende, su participación en el Mundial de Norteamérica no está descartada, pero llegaría sin rodaje y, con suerte, podría incorporarse para el último partido de la fase de grupos ante España. Una dura decisión para Marcelo Bielsa en cuanto a su convocatoria.