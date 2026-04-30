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Desempleo en Chile se mantiene sobre el 8%: estas regiones lideran las cifras más altas

Pese a la creación de más de 45 mil empleos, el mercado laboral no logra consolidar una recuperación sostenida.

Javiera Rivera

Desempleo en Chile se mantiene sobre el 8%: estas regiones lideran las cifras más altas

Desempleo en Chile se mantiene sobre el 8%: estas regiones lideran las cifras más altas / Oscar Guerra

El mercado laboral chileno continúa sin mostrar señales claras de recuperación.

Según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, completando 38 meses consecutivos sobre el 8%.

Las cifras regionales evidencian un escenario desigual. La región del Biobío lidera el desempleo con 10%, seguida por Valparaíso con 9,8% y la Región Metropolitana con 9,6%. En contraste, Aysén, Los Lagos y Magallanes registran los niveles más bajos del país.

Aunque en los últimos doce meses se crearon más de 45 mil empleos, este aumento no fue suficiente para compensar el ingreso de nuevas personas a la fuerza laboral, manteniendo la presión sobre la desocupación.

En este contexto, el empleo informal ha ganado mayor protagonismo en varias regiones, lo que ha contribuido a sostener parte de la ocupación, pero sin generar estabilidad laboral ni mejoras en la calidad del trabajo.

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Por lo anterior, diversos expertos advierten que esta tendencia puede profundizar la precarización del mercado laboral si no se revierte en el mediano plazo.

En el Biobío, el alza se explica por el aumento del empleo informal y la caída del trabajo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En Valparaíso, influye la desaceleración en la creación de puestos de trabajo, mientras que en la Región Metropolitana destaca la reducción del empleo total y el crecimiento de la informalidad.

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