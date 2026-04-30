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Fiscalía identifica a diez estudiantes por amenazas de tiroteos en Iquique: hay más de 70 denuncias

Seis de los involucrados serán formalizados el próximo 27 de mayo por su responsabilidad en los hechos.

Javiera Rivera

Gustavo Soto

identificaron a 10 estudiantes que hicieron llamado a tiroteos en colegios en Iquique

identificaron a 10 estudiantes que hicieron llamado a tiroteos en colegios en Iquique

01:27

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Una investigación liderada por la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió identificar a 10 estudiantes como presuntos responsables de una serie de rayados con amenazas de tiroteos que generaron preocupación en comunidades escolares del norte del país.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos forman parte de un total de más de 70 denuncias registradas en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y la provincia del Tamarugal, las que fueron agrupadas para avanzar en su esclarecimiento.

La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, confirmó que seis de los involucrados —adolescentes de entre 15 y 16 años, pertenecientes a establecimientos como Corona School y Humberstone— serán formalizados el próximo 27 de mayo por su eventual responsabilidad en estos hechos.

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En tanto, otros cuatro estudiantes identificados tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables ante la ley.

“Hemos podido determinar en varios casos que se trataba de menores de edad. Algunos serán formalizados y otros, por su edad, no pueden enfrentar responsabilidad penal”, explicó la persecutora.

Desde el ámbito educativo, el seremi de Educación de Tarapacá, Leonardo Gálvez, aseguró que ya se estableció un calendario para recuperar la totalidad de las clases que se vieron interrumpidas producto de la situación.

Por su parte, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique valoró el avance de la investigación y anunció el inicio de un trabajo conjunto con la fiscalía para actualizar los protocolos de convivencia escolar.

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