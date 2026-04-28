El escándalo en educación destapado por Contraloría: ¿Dónde terminaron los millones destinados a planes escolares en Mulchén?

La Contraloría Regional del Biobío emitió el Informe Final de Investigación Especial N°255, donde revela una serie de graves irregularidades administrativas y financieras en el ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Mulchén. La auditoría, que abarcó el período entre enero de 2022 y diciembre de 2024, detectó fallas críticas en el control de asistencia y el uso de recursos destinados a la educación.

El caso del “comunicador audiovisual”

El hallazgo más impactante se refiere a un funcionario que ejerció como comunicador audiovisual hasta diciembre de 2024. La CGR comprobó que el trabajador nunca registró su jornada laboral ni pudo acreditar las labores realizadas. Sin embargo, el municipio le pagó más de $33 millones en remuneraciones y un finiquito de $1,5 millones.

La investigación cruzó datos con el Servicio de Impuestos Internos (SII), descubriendo que el sujeto mantenía contratos vigentes con dos entidades privadas. En una de ellas cumplía una jornada de 45 horas semanales, lo que determinó la “imposibilidad física y material” de haber trabajado en el DAEM. Tras su renuncia, el involucrado intentó validar su asistencia entregando un libro de registro manual que nunca estuvo bajo custodia municipal.

Otros casos de ausentismo y doble función

La fiscalización también identificó otras situaciones críticas:

Concejal y Funcionario: Un exfuncionario del DAEM ejerció simultáneamente como concejal en Yumbel , sin que existiera autorización administrativa para compensar las horas no trabajadas en Mulchén.

Un exfuncionario del DAEM ejerció simultáneamente como concejal en , sin que existiera autorización administrativa para compensar las horas no trabajadas en Mulchén. Monitor con ausencias masivas: Un monitor del Liceo Nuevo Mundo registró 108 ausencias diarias y 9 omisiones de salida sin justificación alguna.

Un monitor del Liceo Nuevo Mundo registró y 9 omisiones de salida sin justificación alguna. Falta de marcaje prolongado: Una funcionaria no marcó asistencia durante 184 días y omitió registros en otros 255 días, percibiendo su sueldo con normalidad.

Mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)

En materia de financiamiento, la Contraloría estableció que la contratación de tres abogados bajo el código del trabajo se realizó con cargo a los recursos SEP, a pesar de que sus funciones no se ajustaban a los Planes de Mejoramiento Educativo (PME). Debido a esto, el municipio deberá reintegrar íntegramente estos montos al Ministerio de Educación.

Ante la gravedad de los hechos, la CGR instruyó el inicio de sumarios administrativos, exigió la restitución de los fondos pagados indebidamente y remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen eventuales responsabilidades penales.