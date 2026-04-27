Dejó amenaza de tiroteo en baño y terminó confesando: qué se sabe de la funcionaria de Cesfam detenida en La Cisterna

Fue el pasado jueves cuando la PDI detuvo a una funcionaria del Cesfam Eduardo Frei Montalva, en la comuna de La Cisterna, por un falso aviso de ataque armado en el recinto asistencial.

Mediante un comunicado, el municipio detalló que se trataba de un papel impreso que decía: “Todos los viernes y lunes habrá tiroteo”, el cual fue encontrado por los propios funcionarios en los baños.

Ante esto, se “dio aviso inmediato a la Policía de Investigaciones que, durante la misma jornada (jueves), inició las pesquisas para esclarecer los hechos ”, añadió en el documento.

“Termina admitiendo la responsabilidad”

En conversación con Radio ADN, el jefe de Gabinete (s) de la Municipalidad de La Cisterna, Juan Roco, señaló que entre las diligencias se realizaron interrogatorios a los funcionarios.

“A eso de las 20:00 horas del mismo día jueves, esta persona termina admitiendo la responsabilidad de los hechos, y es trasladada a la Bicrim de La Cisterna ”, indicó.

Según el municipio, la funcionaria fue formalizada el viernes en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago por el artículo 297 bis del Código Penal, que sanciona amenazas contra profesionales y funcionarios de establecimientos de salud.

“Quedó en libertad”

“La mujer quedó en libertad , pero con las cautelares de arraigo nacional, firma semanal, y prohibición de porte y adquisición de armas y municiones”, detalló el comunicado.

Asimismo, Roco confirmó que “ella está separada de sus funciones mientras dure el período de investigación”, y agregó que como municipalidad se ordenó la instrucción de un sumario administrativo.

Mira aquí los registros del hecho: