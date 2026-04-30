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Confirman el Día del Patrimonio 2026: esta es la fecha oficial del evento y las actividades que se podrán realizar

La instancia se llevará a cabo durante todo un fin de semana en los distintos rincones del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Confirman el Día del Patrimonio 2026: esta es la fecha oficial del evento y las actividades que se podrán realizar

Confirman el Día del Patrimonio 2026: esta es la fecha oficial del evento y las actividades que se podrán realizar / Lukas Solis

Tal y como sucede todos los años desde hace un buen tiempo, nos acercamos a una nueva versión del Día del Patrimonio en Chile.

Conocido por ser el evento cultural más grande del país, la celebración será un reencuentro masivo con la historia, la identidad y las tradiciones.

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En su versión de este 2026, durante el Día del Patrimonio se abrirán miles de espacios y actividades en todo Chile para que las personas de todas las edades puedan participar de la instancia.

¿En qué fecha se celebrará el Día del Patrimonio 2026?

El Día del Patrimonio 2026 se llevará a cabo durante los días sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Durante aquel fin de semana, diversas instituciones públicas y privadas de todo Chile abrirán sus puertas de forma gratuita para recibir a múltiples visitantes de todas las edades.

El enfoque de este año para el Día del Patrimonio es el concepto del “patrimonio vivo”. Para quienes deseen participar en alguna actividad, en la mayoría de estas no es necesario inscribirse previamente.

No obstante, hay casos en donde ciertos recorridos son con cupos limitados, los cuales se anunciarán en la plataforma oficial días previos al evento.

Aquellas organizaciones o instituciones que deseen inscribirse para participar del Día del Patrimonio, tienen plazo para hacerlo desde este miércoles 29 de abril hasta el próximo 26 de mayo a través del sitio web oficial (disponible aquí).

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