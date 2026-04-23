El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aclaró en entrevista con La Prueba de ADN que el proyecto de ley Escuelas Protegidas no busca erradicar la violencia por decreto, pues sería una “promesa imposible de cumplir”.

Según la autoridad, la escuela es “una víctima y es parte de de la situación” de crisis de seguridad que vive el país , por lo que el objetivo real es devolver a los colegios herramientas específicas para enfrentar “hechos más bien extremos de violencia”.

Sobre la polémica revisión de mochilas, Rodríguez explicó que esta será una “potestad que se le entrega al establecimiento” , la cual debe quedar estipulada en su reglamento interno y ser ejecutada por personal “específicamente designado” y capacitado para evitar recargar a los profesores.

El subsecretario enfatizó el carácter preventivo del proceso: “lo que nosotros planteamos es que los colegios puedan hacer una revisión voluntaria, jamás forzosa“.

“El aprendizaje es un proceso esencial”

En caso de que un estudiante se niegue, el protocolo indica apartarlo a un lugar privado y llamar a sus apoderados, dejando el uso de la fuerza y el registro físico exclusivamente en manos de Carabineros o la PDI.

Finalmente, la autoridad vinculó la seguridad con la crisis de aprendizaje, señalando que “el aprendizaje es un proceso esencialmente afectivo” que no puede ocurrir bajo amenaza. Rodríguez advirtió que los ambientes violentos donde el alumno se siente “inseguro, presionado o discriminado” afectan directamente el rendimiento escolar.

Por ello, defendió la urgencia de estas medidas preventivas y disuasivas para proteger el vínculo emocional entre docente y estudiante, esencial para el cumplimiento de los objetivos académicos.