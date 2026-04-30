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VIDEO. La curiosa colaboración que llegó a eFootball y que se llenó de críticas: “Es lo más vergonzoso que he visto”

Konami anunció este jueves la colaboración entre su juego de fútbol y una conocida serie de anime.

Nicolás Lara Córdova

La curiosa colaboración que llegó a eFootball y que se llenó de críticas: “Es lo más vergonzoso que he visto”

Konami sorprendió al mundo de los videojuegos con una curiosa colaboración para su juego eFootball (ex PES), que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de esta saga dedicada al fútbol.

La compañía japonesa utilizó sus redes sociales para anunciar la alianza entre el videojuego y el anime Naruto Shippuden.

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En el video promocional se puede ver a figuras como Neymar, Takefusa Kubo, Robert Lewandowski y Martin Odegaard, además de jugadores del AC Milan, personificando a distintos personajes de la serie.

Sin embargo, la colaboración generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios fanáticos cuestionaron duramente a la compañía.

“Como alguien que vio Naruto, este video es lo más vergonzoso que he visto en mi vida”; “Queremos fútbol de verdad: emociones, jugabilidad, no colaboraciones con mangas”; “Todavía me pregunto qué demonios pasó con este juego”, fueron algunas de las reacciones que dejó el anuncio.

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