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VIDEO. El equipo de Manolo: el once de la justicia

El periodista Manuel Fernández armó una oncena cuya temática fue la justicia.

Javier Catalán

Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática fue la justicia, por el sinfín de polémicas que han ido apareciendo los últimos días.

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de esta oncena es el mexicano Sebastián Jurado; en defensa aparecen el ecuatoriano Andrés Justicia, los argentinos Martín Perpetua y Sebastián Peña, y el colombiano Johan Mojica.

En el centro del campo están ubicados el argentino Nery Leyes, el español Álex Sala, el camerunés Alexis Alegué y el paraguayo Gustavo Legal.

La delantera la conforman el estonio Joosep Poder y el español Javi Civil. El entrenador de este equipo es el argentino Gustavo Costas, mientras que los rivales son Libertad de Paraguay y Defensa y Justicia de Argentina.

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