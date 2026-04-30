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31 Minutos da un nuevo salto internacional: se presentará en importante escenario de Estados Unidos

El famoso conjunto chileno volverá a dar un espectáculo en el extranjero.

Felipe Romo

TVN

TVN

31 Minutos dejó una huella imborrable en la música y televisión chilena los casi dos años que estuvo al aire. Sus recordadas canciones siguen sonando hasta la actualidad, e incluso han estado en importantes shows en el extranjero.

En 2025 tuvieron una exitosa aparición en “Tiny Desk” que alcanzó los 16 millones de reproducciones en Youtube. Ahora, estarán presentes en un concierto en Norteamérica.

31 minutos realizará un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución de México, en Zócalo, Ciudad de México.

Esto representa una importante vitrina internacional, ya que estos shows se extienden desde 1990, y han pasado artistas de talla mundial. Paul McCaryney, Los Fabulosos Cadillacs o Shakira son algunos nombres.

¿Dónde ver la presentación de 31 minutos en México?

El canal oficial de la transmisión del show de 31 minutos es el Canal 14 del país “Azteca”. Este puede ser seguido de forma gratuita de forma online en Canal 11, Capital 21 y TV Migrante. El conjunto chileno se presentará a las 21:00 horas.

@31minutostiktok

¡Nos vemos mañana! YO NUNCA VI TELEVISIÓN en el Zócalo de la Ciudad de México. 📆 Jueves 30 de abril. ⏰ 19:00 horas. 📍 Zócalo de la Ciudad de México. @gobcdmx #31minutos #31minTikTok #Yonuncavitelevisión

♬ sonido original - 31 minutos

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