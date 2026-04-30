“Yo siempre he protegido mucho mi vida privada porque yo no trabajo de exponer mi vida privada, yo soy un deportista”

La gimnasia es uno de esos deportes que busca la perfección en milisegundos. Sin embargo, para Tomás González el verdadero desafío no estuvo solo en los saltos, sino en el complejo equilibrio entre su bienestar mental y la exposición pública.

En una reveladora conversación con Jorge Arecheta para el podcast En la Práctica, el gimnasta expuso las cicatrices de una carrera marcada por la autoexigencia y la resiliencia.

El triple finalista olímpico reconoció que gran parte de su carrera transcurrió en una época donde la salud mental era un concepto inexistente en el deporte nacional.

“Soy de una generación mucho más antigua... no se hablaba de salud mental, no se hablaba de los malos tratos verbales. Simplemente era como: 'Aguanta si quieres llegar alto’”, confesó, quien es considerado el mejor gimnasta de Chile en la historia.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando relató su quiebre profesional tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

A pesar de lograr dos cuartos lugares históricos, González reveló que lo hizo bajo una presión psicológica extrema debido a la relación con su entonces entrenador.

“Me tocó un trabajo con un técnico que era muy inseguro... si me iba bien era gracias a él, si me iba mal era mi culpa. Lo estaba pasando muy mal y decidí terminar esa relación profesional porque la salud mental es fundamental para desempeñarse”, relató.

Para contrarrestar este entorno, el gimnasta desarrolló técnicas de visualización que hoy comparte como claves de su éxito. Explicó cómo lograba abstraerse del mundo.

“Entré como en un trance. Mi primer salto -en Londres- fue el mejor que he hecho en mi vida... si no hubiese sido por ese enfoque mental, no hubiese podido hacerlo”, comentó.

El muro de la privacidad

Uno de los puntos más enfáticos de la charla fue la defensa de su intimidad. Tomás ha sido históricamente reservado, una postura que mantuvo incluso en el peak de su fama.

Al ser consultado sobre la presión de las redes sociales y el escrutinio público, fue tajante: “Yo siempre he protegido mucho mi vida privada porque yo no trabajo de exponer mi vida privada, yo soy un deportista”.

Hizo hincapié en que esta barrera fue necesaria para sobrevivir al hostigamiento de ciertos sectores de la prensa en el pasado.

“En algún minuto decidí no dar más entrevistas porque me estaba haciendo mal... sentía que me querían molestar por todos lados y yo quería estar enfocado”, reveló.

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El cuerpo como mapa de vida

A sus casi 40 años, Tomás González también reflexionó sobre el desgaste físico y cómo su formación como kinesiólogo le permitió entender su cuerpo desde otra perspectiva.

“Las lesiones te vienen a aterrizar, a recordar que no eres Superman”, señaló, apelando a las secuelas de una fractura de vértebra a los 16 años que aún le genera molestias.

Sin embargo, su mensaje final es de movimiento constante. Para el medallista olímpico, el deporte no es solo competencia, sino un pilar de salud integral.

“El deporte es salud... de verdad siento que uno es mejor ser humano junto a la práctica deportiva”, concluyó, invitando a los auditores a no postergar la actividad física por excusas técnicas o falta de motivación.

Mira la entrevista completa compartida por Podium Podcast a continuación: