Junaeb detecta accesos no autorizados a sistema TNE tras mensajes inapropiados a estudiantes

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que durante abril detectó ingresos no autorizados al sistema informático operado por la empresa proveedora del servicio de oficinas de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

A través de un comunicado, la institución detalló que dicha situación “derivó en que dos jóvenes recibieran mensajes inapropiados ante la solicitud de reposición” de su documento.

“En ambos casos, la solicitud fue rechazada de manera infundada , por lo que desde Junaeb nos contactamos con los estudiantes para resolver su situación y entregarles sus TNE”, añadió.

“Respeto a la diversidad”

Desde Junaeb explicaron que los hechos se originaron por una “mala utilización de la plataforma por parte de la empresa externa”. En esa línea, precisaron que el acceso no autorizado se produjo por un “mal manejo de las credenciales de acceso”.

“Como Junaeb estamos investigando lo ocurrido a través del Subdepartamento Informático para dar con el o los autores de estos mensajes y aplicar las acciones administrativas y judiciales que correspondan”, agregó en el documento.

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Asimismo, informó que exigió a la empresa involucrada una corrección inmediata de sus protocolos de acceso a la plataforma y que se aplicarán las multas correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato y las bases de licitación.