Vientos de hasta 80 km/h: emiten aviso para estas 6 regiones de Chile durante la próxima semana

Desde Meteorología detallaron que el fenómeno se producirá por la condición sinóptica conocida como sistema frontal. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Vientos de hasta 80 km/h: emiten aviso para estas 6 regiones de Chile durante la próxima semana

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos producto de rachas de viento que afectarán a diversas regiones de Chile.

Desde el organismo señalaron que el fenómeno comenzará a partir de la madrugada del martes 28 de abril en la regiones de La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

ADN

En tanto, durante la tarde del mismo martes se esperan rachas de vientos en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Las rachas legarían hasta los 80 km/h.

Estos serán los sectores afectados

Según lo publicado por la DMC, el fenómeno se producirá por la condición sinóptica conocida como sistema frontal. A continuación, los sectores que se verán afectados:

Región de Aysén

  • Zona insular norte (martes 28 de abril): 40-60 racha 80.

Región de Los Lagos

  • Cordillera (martes 28 de abril): 40-60 racha 80.
  • Chiloé: 40-60 racha 70.
  • Litoral interior: 40-60 racha 70.

Región de La Araucanía

  • Litoral: rachas de 40-60.
  • Valle: 25-40 racha 60.
  • Cordillera: 40-60 racha 80.

Región del Biobío

Martes 28 de abril:

  • Precordillera: 25-40 rachas 60.
  • Cordillera: 40-60 rachas 80.

Miércoles 29 de abril:

  • Precordillera: 25-40 rachas 60.
  • Cordillera: 40-60 rachas 80.

Región de Ñuble

Martes 28 de abril:

  • Precordillera: 25-40 rachas 50.
  • Cordillera: 40-60 rachas 80.

Miércoles 29 de abril:

  • Precordillera: 25-40 rachas 50.
  • Cordillera: 40-60 rachas 80.

Región del Maule

  • Cordillera: 25-40 rachas 60 (martes 28 y miércoles 29 de abril).

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad