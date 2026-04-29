Vuelve la Copa de la Liga y con un partido postergado: así se jugará la cuarta fecha de la fase de grupos / Carlos Parra– Comunicaciones ANFP

En medio de una Liga de Primera que va cobrando cada vez más intensidad en la pelea tanto por el título como por evitar el descenso, los fanáticos tendrán que hacer una pausa en dicho seguimiento.

Esto pues el calendario futbolístico chileno paralizará dicho certamen para darle continuidad a la Copa de la Liga, que retomará su actividad tras el feriado del 1 de mayo.

Este sábado 2 hay cuatro encuentros en agenda, donde destaca la visita de la U de Chile a Deportes La Serena.

El domingo 3 habrá otros dos choques, donde la UC visitará a la Universidad de Concepción.

En tanto, el cierre será el lunes 4, con Deportes Concepción enfrentando a Huachipato.

¿Y Colo Colo? Si bien tenía agendado para esta fecha el cruce por Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, la ANFP postergó el juego para el 13 de mayo para privilegiar el choque pendiente de ambos por la fecha 9 de la Liga de Primera este domingo 3 de mayo.

Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026

Los partidos de la tercera jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 2 de mayo

12:30 hrs | Audax Italiano vs. Unión La Calera | Bicentenario de La Florida.

15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Universidad de Chile | La Portada

15:00 hrs | Everton vs. Palestino | Sausalito

20:00 hrs | Ñublense vs. Cobresal | Nelson Oyarzún

Domingo 3 de mayo

12:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Universidad Católica | Ester Roa Rebolledo

20:00 hrs | Deportes Limache vs. O’Higgins | Lucio Fariña

Lunes 4 de mayo

20:30 hrs | Deportes Concepción vs. Huachipato | Ester Roa Rebolledo