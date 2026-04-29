Exjugador de Colo Colo fue detenido por impago de pensión alimenticia: deuda supera los $20 millones

Cristian Bogado, exjugador de Colo Colo, más conocido como el “Torito”, fue detenido este miércoles por la policía en Paraguay tras confirmarse que existía una orden de captura en su contra por incumplimiento de pensión alimenticia.

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Según información de Radio Universo, el hecho ocurrió en Ñemby, en las cercanías de Asunción, cerca del mediodía, en un patrullaje diario de los oficiales del sector, quienes detuvieron al también ex Deportes Iquique circulando normalmente por las calles.

Bogado fue trasladado a la 7ª Comisaría de la comuna, donde permaneció en una de las celdas por algunas horas, mientras se ponían en contacto con su abogado.

El citado medio detalla que el exatacante mantiene desde hace años un conflicto por el no pago de la pensión alimenticia con su expareja, Shirley Reyes, madre de uno de sus hijos.

Finalmente, el “Torito” fue liberado alrededor de las 16:00 horas, luego de que se emitiera una orden de liberación. De acuerdo con lo informado por Radio Universo, esto se produjo tras comprometerse a saldar la deuda, que ascendería a cerca 170 millones de pesos paraguayos (24 millones de pesos chilenos, aproximadamente).