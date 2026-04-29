;

Exjugador de Colo Colo fue detenido por impago de pensión alimenticia: deuda supera los $20 millones

El exdelantero fue arrestado en Paraguay por una orden vigente y recuperó la libertad tras comprometerse a pagar la deuda.

Javier Catalán

Foto: La Nación

Foto: La Nación

Cristian Bogado, exjugador de Colo Colo, más conocido como el “Torito”, fue detenido este miércoles por la policía en Paraguay tras confirmarse que existía una orden de captura en su contra por incumplimiento de pensión alimenticia.

ADN

Getty Images / JUAN BARRETO

Según información de Radio Universo, el hecho ocurrió en Ñemby, en las cercanías de Asunción, cerca del mediodía, en un patrullaje diario de los oficiales del sector, quienes detuvieron al también ex Deportes Iquique circulando normalmente por las calles.

Bogado fue trasladado a la 7ª Comisaría de la comuna, donde permaneció en una de las celdas por algunas horas, mientras se ponían en contacto con su abogado.

Revisa también:

ADN

El citado medio detalla que el exatacante mantiene desde hace años un conflicto por el no pago de la pensión alimenticia con su expareja, Shirley Reyes, madre de uno de sus hijos.

Finalmente, el “Torito” fue liberado alrededor de las 16:00 horas, luego de que se emitiera una orden de liberación. De acuerdo con lo informado por Radio Universo, esto se produjo tras comprometerse a saldar la deuda, que ascendería a cerca 170 millones de pesos paraguayos (24 millones de pesos chilenos, aproximadamente).

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad