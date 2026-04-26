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CLASIFICACIÓN. Colo Colo vuelve a la punta: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 11

Revisa cómo quedaron ubicados los equipos del Campeonato Nacional 2026 tras el cierre de la undécima jornada.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo culminó la undécima fecha de la Liga de Primera y la tabla volvió a sufrir diversos cambios, tanto en la parte alta como en la zona de descenso.

La principal novedad es que Colo Colo volvió a alcanzar a Deportes Limache en la cima de la clasificación, ambos con 21 puntos, aunque los albos aún tienen un partido pendiente. De cerca los siguen Huachipato y O’Higgins con 19.

En la lucha por los puestos de clasificación a torneos internacionales aparecen Universidad de Chile, Universidad Católica y Ñublense, todos igualados con 17 unidades. Un punto más atrás se ubica Coquimbo Unido, mientras que Everton se mete en la pelea con 15.

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En la medianía de la tabla asoman Deportes La Serena, Palestino y Universidad de Concepción, igualados con 14 puntos.

Por último, seriamente complicados con el descenso aparecen Audax Italiano con 11 unidades, seguido de Cobresal y Unión La Calera con 10, mientras que cierra la tabla Deportes Concepción con 8.

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