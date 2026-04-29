;

No irá por TV ni TNT Sports: esta será la única forma de ver el duelo entre la U y La Serena por la Copa de la Liga

El duelo entre papayeros y azules en el Estadio La Portada tendrá una importante modificación en la transmisión.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Luego de su victoria en el Clásico Universitario, Universidad de Chile afrontará un nuevo desafío este fin de semana, cuando visite a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Sin embargo, el decisivo partido que se disputará en el Estadio La Portada tendrá una importante novedad: será transmitido exclusivamente vía streaming por HBO Max.

Revisa también:

ADN

Para seguir el encuentro, los hinchas tendrán dos alternativas:

  • Suscripción directa a TNT Sports en HBO Max: Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.
  • Acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional: Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV también podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

En tanto, los hinchas que aún no tengan HBO Max con TNT Sports incluido podrán acceder a promoción vigente por $13.490 mensuales en planes anuales, que da acceso a todo el catálogo de la plataforma y al deporte en vivo de TNT Sports durante un año.

Cabe recordar que el partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena se disputará este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en La Portada. Los azules marchan en el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos, mientras que los papayeros son colistas con una unidad. En la parte alta, Audax Italiano y Unión La Calera lideran la zona con 6 puntos.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad