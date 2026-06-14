Suecia derrotó a Túnez por el Grupo F del Mundial 2026 | Getty Images

En el cierre de la jornada dominical del quinto día de partidos por la Copa del Mundo 2026, Suecia y Túnez disputaron un partidazo en Guadalajara por el Grupo F del torneo, encuentro que terminó a favor del conjunto europeo.

En el primer tiempo, los suecos golpearon de entrada gracias al tanto de Yasin Ayari (7′). Minutos más tarde, Alexander Isak (29′) estiró las cifras. Sin embargo, Omar Rekik (43′) le daba emoción al complemento.

El problema fue que, ya en la segunda etapa, Viktor Gyökeres (59′), Mattias Svanberg (86’) y otro tanto de Yasin Ayari (90′+5) golpearon a los africanos marcando el tercero, cuarto y quinto de los europeos, para dejar todo definitivamente 5-1 a favor de Suecia.

Con los tres puntos, el cuadro del Viejo Continente comanda su zona gracias al empate de Japón con Países Bajos más temprano.

En la siguiente jornada, Suecia tendrá un duro examen ante Países Bajos, duelo programado para el sábado 20 de junio desde las 13:00 horas. Al día siguiente, desde el mediodía, Túnez se verá las caras con Japón.

Mira los goles del partido

¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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CONTRA LETAL DE SUECIA



Alexander Isak a pura velocidad y con un gran remate puso el 2-0 frente a Túnez.



¡Talbi, el defensor tunecino, lo acompañó en toda la jugada!

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GOL DE TÚNEZ QUE DESCONTÓ SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO 🔥🇹🇳



⚽ Rekik anticipó a todos y metió un cabezazo tremendo para vencer a Nordfeldt.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/cstmvB22ih — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

¡GOOOL DE SUECIA! 🔥🇸🇪



⚽ Isak recuperó y asistió a Gyökeres para el 3 a 1 ante Túnez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mcD0PyXPWI — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026