VIDEOS. De momento, la gran goleada del torneo: Suecia derrotó a Túnez y toma ventaja en el Grupo F del Mundial 2026
El cuadro europeo se mostró sumamente contundente frente a los africanos en Guadalajara.
En el cierre de la jornada dominical del quinto día de partidos por la Copa del Mundo 2026, Suecia y Túnez disputaron un partidazo en Guadalajara por el Grupo F del torneo, encuentro que terminó a favor del conjunto europeo.
En el primer tiempo, los suecos golpearon de entrada gracias al tanto de Yasin Ayari (7′). Minutos más tarde, Alexander Isak (29′) estiró las cifras. Sin embargo, Omar Rekik (43′) le daba emoción al complemento.
El problema fue que, ya en la segunda etapa, Viktor Gyökeres (59′), Mattias Svanberg (86’) y otro tanto de Yasin Ayari (90′+5) golpearon a los africanos marcando el tercero, cuarto y quinto de los europeos, para dejar todo definitivamente 5-1 a favor de Suecia.
Con los tres puntos, el cuadro del Viejo Continente comanda su zona gracias al empate de Japón con Países Bajos más temprano.
En la siguiente jornada, Suecia tendrá un duro examen ante Países Bajos, duelo programado para el sábado 20 de junio desde las 13:00 horas. Al día siguiente, desde el mediodía, Túnez se verá las caras con Japón.
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