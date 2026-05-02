La Copa de la Liga está de regreso y los encargados de inaugurar la cuarta fecha del torneo fueron Audax Italiano y Unión La Calera, que le dieron una gran oportunidad a Universidad de Chile.

“Itálicos” y “cementeros” igualaron 1-1 en el Bicentenario de La Florida y desaprovecharon la opción de escaparse en la cima del Grupo D, dejando a la U con la posibilidad de alcanzarlos si vence a Deportes La Serena.

Cuando el partido entraba en su recta final, Kevin Méndez (84’) abrió la cuenta tras una buena asociación con Yonathan Andía, quien lo habilitó para definir con un remate cruzado y vencer a Tomás Ahumada.

⚽🔥👏 ¡Llegó la apertura de la cuenta!



En los minutos finales del #MatchdaySábado, Unión La Calera abrió la cuenta gracias a esta conquista de Unión La Calera, duelo válido por la cuarta fecha de la #CopaDeLaLiga2026.



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Sin embargo, sobre el final, los floridanos lograron el empate tras un tiro de esquina que, luego de un pivoteo de Diego Coelho, terminó en los pies de Michael Vadulli (90’), quien marcó con un derechazo ante Nicolás Avellaneda.

😱🔥⚽ ¡Final de infarto en La Florida!



Cuando todo parecía que Unión La Calera se quedaba con la victoria, Michael Vadulli apareció como un ángel y empató el partido para Audax Italiano, en los descuentos de este #MatchdaySábado.



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Con este resultado, Unión La Calera y Audax Italiano comparten el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga con 7 puntos, tres más que Universidad de Chile, que podría alcanzarlos si gana su compromiso ante Deportes La Serena.