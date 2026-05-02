VIDEOS. Se enciende el grupo: Audax Italiano iguala con La Calera y la U sueña con avanzar en la Copa de la Liga
“Itálicos” y “cementeros” tenían la chance de escaparse en la cima, pero terminaron dejándole la puerta abierta a la U.
La Copa de la Liga está de regreso y los encargados de inaugurar la cuarta fecha del torneo fueron Audax Italiano y Unión La Calera, que le dieron una gran oportunidad a Universidad de Chile.
“Itálicos” y “cementeros” igualaron 1-1 en el Bicentenario de La Florida y desaprovecharon la opción de escaparse en la cima del Grupo D, dejando a la U con la posibilidad de alcanzarlos si vence a Deportes La Serena.
Cuando el partido entraba en su recta final, Kevin Méndez (84’) abrió la cuenta tras una buena asociación con Yonathan Andía, quien lo habilitó para definir con un remate cruzado y vencer a Tomás Ahumada.
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Sin embargo, sobre el final, los floridanos lograron el empate tras un tiro de esquina que, luego de un pivoteo de Diego Coelho, terminó en los pies de Michael Vadulli (90’), quien marcó con un derechazo ante Nicolás Avellaneda.
Con este resultado, Unión La Calera y Audax Italiano comparten el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga con 7 puntos, tres más que Universidad de Chile, que podría alcanzarlos si gana su compromiso ante Deportes La Serena.
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