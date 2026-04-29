Chile agenda un segundo amistoso con un clasificado al Mundial 2026 en junio
La Roja tendrá otro partido al margen del ya agendado juego ante Portugal.
La selección chilena sigue armando su agenda en la previa a la disputa del Mundial 2026, donde La Roja figurará como “sparring” para los que disputarán la próxima Copa del Mundo.
Ya estaba agendado para el 6 de junio el choque contra Portugal en Oeiras, pero a ello se sumará otro compromiso.
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Según información de Afrik-Foot, la República Democrática del Congo, clasificada al grupo K de la cita planetaria tras ganar el repechaje intercontinental, será rival de La Roja.
El duelo se disputará el 9 de junio en Madrid, cumpliendo con la necesidad de los “Leopardos” de sumar un rival sudamericano al compartir zona con Colombia.
En la ANFP no quisieron ratificar este juego. “Vamos a anunciar mañana este segundo partido en Europa. Estamos planificando con Córdova todo el resto del año de partidos amistosos, tendremos una gira de amistosos por Norteamérica en septiembre y octubre, cerrando el año con un amistoso en Chile”, repasó el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien abordó la eventual búsqueda de un entrenador para La Roja.
“Puede haber una continuidad o puede ser otro, pero esperamos que eso se desarrolle pronto durante este año para tomar decisiones de cara al próximo año. Va a tener que ver cómo avancen los plazos para presentarle una propuesta al nuevo directorio cuando asuma”, cerró el personero.
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