Chile agenda un segundo amistoso con un clasificado al Mundial 2026 en junio / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena sigue armando su agenda en la previa a la disputa del Mundial 2026, donde La Roja figurará como “sparring” para los que disputarán la próxima Copa del Mundo.

Ya estaba agendado para el 6 de junio el choque contra Portugal en Oeiras, pero a ello se sumará otro compromiso.

Según información de Afrik-Foot, la República Democrática del Congo, clasificada al grupo K de la cita planetaria tras ganar el repechaje intercontinental, será rival de La Roja.

El duelo se disputará el 9 de junio en Madrid, cumpliendo con la necesidad de los “Leopardos” de sumar un rival sudamericano al compartir zona con Colombia.

En la ANFP no quisieron ratificar este juego. “Vamos a anunciar mañana este segundo partido en Europa. Estamos planificando con Córdova todo el resto del año de partidos amistosos, tendremos una gira de amistosos por Norteamérica en septiembre y octubre, cerrando el año con un amistoso en Chile”, repasó el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien abordó la eventual búsqueda de un entrenador para La Roja.

“Puede haber una continuidad o puede ser otro, pero esperamos que eso se desarrolle pronto durante este año para tomar decisiones de cara al próximo año. Va a tener que ver cómo avancen los plazos para presentarle una propuesta al nuevo directorio cuando asuma”, cerró el personero.