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Confirman el nuevo cargo que asumirá el expresidente Gabriel Boric tras su salida de La Moneda

El exjefe de Estado ya tiene nuevo destino, en un espacio clave para el futuro del país.

Javiera Rivera

Confirman el cargo que asumirá expresidente Gabriel Boric tras su salida de La Moneda

Confirman el cargo que asumirá expresidente Gabriel Boric tras su salida de La Moneda

El futuro del expresidente Gabriel Boric tras dejar La Moneda comienza a tomar forma. En medio de las definiciones sobre su rol en la esfera pública, ya se confirmó cuál será el espacio desde el que seguirá vinculado al desarrollo del país.

Se trata de su incorporación como consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), instancia que reúne a exautoridades y expertos para debatir los principales desafíos en materia de infraestructura a nivel nacional.

La llegada del exmandatario no es un hecho aislado. El organismo mantiene una tradición de integrar a ex jefes de Estado, como Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes han aportado con su experiencia en la conducción del país.

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Actualmente, el consejo es presidido por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y está conformado además por exministros de Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Hacienda y Economía, junto a representantes del mundo académico, gremial y empresarial.

“Un aporte invaluable”

Desde el CPI valoraron la incorporación del ex jefe de Estado.

El director ejecutivo, Carlos Cruz, destacó que “contar con la experiencia y la visión de quienes condujeron el país es un aporte invaluable”, subrayando que este tipo de miradas fortalece el análisis con perspectiva de largo plazo.

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