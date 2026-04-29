“Somos amigos con beneficios... incluye besos, de repente puede incluir todo, pero depende del día y de las ganas”

Todo indica que la farándula chilena está ante el nacimiento de un nuevo romance, o al menos eso parece.

Se trata de Disley Ramos y Claudio Valdivia, quienes son compañeros en el programa Fiebre de Baile de Chilevisión. Al principio solo era coqueteo, pero ahora ambos no esconden su romance.

En diálogo con Plan Perfecto, Ramos le puso nombre a su vínculo con el hermano del exfutbolista: “Somos amigos, somos amigos con beneficios”, contó.

“Esto sería que ahora hace frío, si uno quiere compañía o tomarse un tecito, conversar o pelar, él está ahí, es muy bueno para escuchar”, señaló Disley Ramos.

¿Solo amigos?

Tras ser consultada sobre si es que le gustaría formalizar su vínculo con Valdivia, Ramos explicó: "¿Sabes lo que pasa? Que no quiero ponerle nombre a nada, porque si le pongo nombre, va a terminar prontito, porque no estoy con ganas de tener una relación. Eso me pasa“.

De hecho, la exMundos Opuestos profundizó en qué consiste su relación con Claudio Valdivia. “Incluye besos, de repente. Puede incluir todo, pero depende del día, de las ganas y del momento. Si estoy muy cansada y no queremos nada, no queremos nada nomás", detalló.

Para cerrar, la influencer aseguró que Claudio Valdivia puede parecer problemático en Fiebre de Baile, pero lejos de las cámaras sería otra persona.

“Claudio es una persona acá y es totalmente distinta en la interna. Lo que pasa es que acá se lleva bien con todos, con los camarógrafos, las tías. Pero entra el set con los compañeros y como que quiere agarrarse con todos”, concluyó Ramos.