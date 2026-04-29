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La U es amonestada por uso de fuegos artificiales y arriesga más castigos por el Clásico Universitario

El mal comportamiento de los azules en sus últimos partidos puede complicar al equipo.

Carlos Madariaga

La U es amonestada por uso de fuegos artificiales y arriesga más castigos por el Clásico Universitario

La U es amonestada por uso de fuegos artificiales y arriesga más castigos por el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, la Universidad de Chile recibió noticias negativas.

Esto luego que el elenco universitario laico recibió la resolución respecto de la denuncia en su contra por el uso de fuegos artificiales por parte de sus hinchas en la visita a Everton.

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Universidad de Chile recibió una amonestación por parte de la orgánica, al igual que los “ruleteros”.

Eso sí, este antecedente no ayuda a los azules respecto a otra situación, pues el club fue denunciado por la misma materia en el Clásico Universitario.

Al respecto, el Tribunal de Disciplina citó a la directiva del elenco universitario laico a la próxima audiencia, fijada de manera telemática para el martes 5 de mayo, para dar explicaciones, considerando los antecedentes que ya pesan sobre el club y que podrían implicar castigos mayores.

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