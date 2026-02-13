;

VIDEO. Leo Rey rompe el silencio tras duras frases contra Alexítico: “Ante tanta mentira...”

El cantante lanzó una dura crítica contra su excompañero de banda durante un show en Puerto Montt.

Nicolás Lara Córdova

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno

El pasado jueves, Leo Rey protagonizó un momento comentado en redes sociales luego de atacar a su ex compañero Alexítico y a la banda La Noche durante el Festival Capital de Puerto Montt.

En aquel show, antes de interpretar “Lástima”, el cantante interumpió la presentación lanzando dos frases: “Para ti, Alexítico” y “chúpalo, Alexítico”.

Un día después de estos hechos, el programa Qué te lo digo de Zona Latina se contactó con Leo Rey, quien se refirió a esta disputa.

“Le dediqué esas palabras porque él me ha demandado tres veces ante la corte suprema sin tener éxito”, indicó.

“Él dijo en una entrevista que yo sabía donde él vivía y que fuera a conversar, que no fuera tan matón, entonces ante tanta mentira me salió del alma esa frase”, cerró.

Revisa el momento en que Leo Rey ataca a Alexítico

