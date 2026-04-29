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Muere miembro histórico del “Torneo de Cell”: pena absoluta para el Tío Rene

Saltó a la fama con el video de “un berlini”.

Javier Méndez

Muere miembro histórico del “Torneo de Cell”: pena absoluta para el Tío Rene

Pena absoluta en redes sociales.

Durante los últimos días se ha difundido la muerte de una querida persona que protagonizó varios videos virales del internet chileno.

De hecho, cuando algunos usuarios se enteraron, lo definieron como uno de los primeros “androides” del llamado “Torneo de Cell”.

Se trata de Checho Trifulca, un querido personaje habitual en plataformas como TikTok, quien saltó a la fama con el video “Un berlini” y la frase “No me hace nadi”, hace ya varios años.

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Uno de los que resultó más afectado con la noticia fue René Puente, quien incluso asistió al funeral de su amigo junto al Dr. Maki Gero y le cantó un poco para animar el ambiente. Los registron se subieron a la web.

Por ahora se desconoce la causa del fallecimiento.

@elchismetv3

TÍO RENÉ DESPIDIENDOCE DE SU GRAN AMIGO DON CHECHO TRIFULCA 🫡😇 #viral #fyp #parati #locorene #chechotrifulca

♬ sonido original - chismetv3
@clipsaedo

Dr maki junto al rene en el ultimo despido a don checho trifulca #urbanflow #Viral #DiegoGonzalez #reneymaki #renepuente ➡️¡Gracias a los amigos de @Urban Flow Energy por hacer posible este contenido! 🙌 sigan su cuenta para mas contenido

♬ sonido original - clipsaedo

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