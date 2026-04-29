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VIDEO. Flotilla con siete chilenos denuncia hostigamiento con drones en ruta a Gaza y activa protocolos de seguridad

La misión humanitaria también reportó la presencia de buques militares e interferencias en sus comunicaciones.

Javiera Rivera

Flotilla Global Sumud

Flotilla Global Sumud / Anadolu

La Flotilla Global Sumud, que se dirige hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, denunció episodios de hostigamiento en alta mar que obligaron a activar protocolos de seguridad entre sus embarcaciones. En la misión participan siete ciudadanos chilenos.

Según informó la organización, varias naves reportaron interferencias en sus comunicaciones por radio mientras navegaban en aguas internacionales, en las cercanías del suroeste de Grecia.

Minutos después, las tripulaciones alertaron sobre la presencia de numerosos drones y el avistamiento de buques militares en la zona.

En ese contexto, una de las embarcaciones —identificada como Green Peace— habría sido contactada por radio por una voz que se presentó como parte de la fuerza naval de Israel. En la comunicación, se les habría advertido que no continuaran su trayecto hacia Gaza.

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Desde la flotilla señalaron que estos hechos generaron preocupación y motivaron la activación de protocolos de interceptación ante una eventual intervención.

Asimismo, realizaron un llamado a gobiernos, delegaciones y familiares de los participantes para que contacten a autoridades de Grecia, con el fin de solicitar apoyo y resguardar la seguridad de la misión.

Hasta ahora, no se han reportado incidentes mayores ni interrupciones formales del viaje, mientras la situación continúa en desarrollo.

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