Trump evalúa extender por “meses” bloqueo naval a Irán en medio de tensión por negociaciones
Estados Unidos analiza mantener la presión sobre Teherán ante el estancamiento del diálogo, mientras busca contener el impacto de estas medidas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa extender durante meses el bloqueo naval sobre puertos de Irán, en caso de que la situación lo requiera. La medida forma parte de la estrategia de presión en medio del estancamiento de las negociaciones.
Según un funcionario de la Casa Blanca, el mandatario abordó este escenario en una reunión con empresarios del sector petrolero, donde se discutieron acciones para sostener el bloqueo y, al mismo tiempo, reducir su impacto.
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El encuentro, realizado ayer martes, también tuvo como foco las medidas adoptadas por la administración para estabilizar el precio del petróleo, en un contexto marcado por la incertidumbre global.
"¡Más les vale espabilar pronto!"
Horas antes, Donald Trump endureció su tono hacia Teherán ante la falta de avances en las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, las que se han visto entrampadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.
“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió el mandatario en su red Truth Social, reflejando su frustración frente al estancamiento del diálogo.
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