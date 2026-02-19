;

Condiciones humanitarias en Gaza son “terribles”: agencia de la ONU revela cifra de muertos por operación militar israelí

La Agencia para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo advirtió que continúan restricciones a la ayuda.

Agencia Xinhua

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) informó este jueves que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es “terrible” mientras las restricciones para el acceso a la ayuda continúan.

“En toda Gaza, las condiciones humanitarias siguen siendo terribles y continúan las restricciones para el acceso humanitario”, dijo Unrwa en un boletín de prensa.

La agencia de la ONU indicó que sigue funcionando y proporcionando a los desplazados servicios esenciales de salud, educación, albergue, asistencia alimentaria y servicios de protección.

“Pero la magnitud de las necesidades supera lo que actualmente nos permiten hacer”, indicó. “Las restricciones debe suspenderse”.

Bassam Zaqout, director de asistencia médica en Gaza, advirtió sobre un agravamiento de la crisis de salud con la llegada del Ramadán, y dijo que el sector salud se encuentra en un estado de “parálisis mortal”.

En una declaración para la radio oficial Voz de Palestina, Zaqout dijo que los hospitales de Gaza se encuentran al borde del cierre total debido a la crisis de combustible y a la escasez de refacciones para los generadores.

Datos de víctimas y heridos

Tras describir el actual cese al fuego como “ilusorio”, Zaqout señaló que la actual “agresión” israelí sigue cobrando vidas y causando heridos a diario para hospitales ya desbordados.

También indicó que los gazatíes enfrentan un agotamiento extremo debido a una escasez severa de agua y alimentos. Además, criticó las políticas israelíes para convertir la ayuda humanitaria en “actividad comercial” y de permitir la entrada de productos a precios “astronómicos” que el 80 por ciento de la población no puede pagar.

La oficina del coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, un órgano dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, dijo el domingo que 4.200 camiones con ayuda humanitaria entraron a la Franja de Gaza entre el 8 y el 14 de febrero.

En tanto, las autoridades de salud con sede en Gaza indicaron hoy que los cuerpos de dos palestinos muertos en las últimas 24 horas llegaron a hospitales de la franja, con lo que el número de muertos registrados desde que el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas del 10 de octubre de 2025 entró en vigor es de 611 y el de heridos es de 1.630.

Las autoridades agregaron que el número acumulado de muertos por la operación militar israelí en Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023 es de 72.069 y el de heridos es de 171.728.

Ese número coincide con una investigación publicada el miércoles en la revista médica The Lancet y reportada por El País, que asegura que la ofensiva israelí sobre Gaza mató a 75.200 palestinos entre octubre de 2023, cuando el conflicto empezó, y enero de 2026.

