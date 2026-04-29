Así es Catlec: el nuevo centro de vanguardia que busca potenciar la logística, el transporte y la competitividad en Chile

El ecosistema logístico chileno dio un paso decisivo hacia la modernización con el lanzamiento oficial del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (CATLEC) en la Casa Central de la UC. Andrea Obaid conversó con Ricardo Giesen en Tu Nuevo ADN, donde entregó detalles de la iniciativa.

Este proyecto, adjudicado como uno de los Centros de Interés Nacional financiados por la ANID, surge como una alianza estratégica liderada por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello, sumando también la experiencia de la Universidad de Concepción y la Universidad de los Andes. La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo institucional a través de la colaboración con la Fundación Conecta Logística y los ministerios de Transportes y Obras Públicas.

La relevancia de este centro radica en el peso estratégico que la logística tiene para el desarrollo nacional, representando actualmente cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). La apuesta no es menor: según estimaciones del sector, la inversión en logística posee un potente efecto multiplicador, donde cada dólar inyectado tiene la capacidad de expandir la economía en 2,5 dólares. En este sentido, el CATLEC se posiciona no solo como un centro de estudio, sino como un ente habilitante para diversos sectores productivos que dependen de una cadena de suministro eficiente y competitiva.

Líneas estratégicas y sostenibilidad

Para abordar estos desafíos, el equipo de cerca de 40 investigadores ha estructurado su labor en cuatro pilares fundamentales:

Competitividad logística nacional: Optimización de las cadenas de valor y costos.

Optimización de las cadenas de valor y costos. Logística alimentaria: Asegurar la eficiencia en el traslado de productos perecederos.

Asegurar la eficiencia en el traslado de productos perecederos. Logística urbana inteligente: Uso de tecnología para la distribución en centros poblados.

Uso de tecnología para la distribución en centros poblados. Sistemas de transporte eficientes: Orientados a crear ciudades más habitables.

Ricardo Giesen enfatizó que el objetivo primordial es fortalecer la capacidad país, incidiendo directamente en la sostenibilidad y en la creación de nuevas oportunidades económicas mediante la optimización de procesos.

El carácter interdisciplinario será la clave para generar conocimiento que no solo sea aplicable en la realidad chilena, sino que también tenga resonancia internacional, abordando desafíos vinculados al desarrollo territorial, la equidad y la sostenibilidad en el diseño de las políticas públicas.