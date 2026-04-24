Al menos 12 palestinos perdieron la vida este viernes, entre ellos seis miembros de las fuerzas de seguridad, tras una serie de ataques ejecutados por el Ejército de Israel en diversos puntos de la Franja de Gaza.

Estas acciones ocurren a pesar del alto el fuego que rige en el enclave desde octubre de 2025, bajo una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos.

Localidades afectadas y balance de víctimas

La ofensiva más letal se registró en la zona de Mauasi, cerca de Jan Yunis, donde un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) impactó contra un vehículo de la Policía local. El Hospital Nasser confirmó el ingreso de ocho víctimas fatales, mientras que el Ministerio del Interior gazatí detalló que el ataque cobró la vida de cuatro oficiales y varios civiles.

Otras zonas atacadas incluyen:

Beit Lahia (Norte): El impacto en una vivienda familiar situada junto al Hospital Kamal Aduán resultó en la muerte de tres personas.

El impacto en una vivienda familiar situada junto al Hospital Kamal Aduán resultó en la muerte de tres personas. Sheij Raduán (Ciudad de Gaza): Un atentado con drones acabó con la vida de dos miembros de las fuerzas de seguridad horas antes de los bombardeos principales.

Reacción de Hamás y contexto humanitario

A través de un comunicado, Hamás condenó los bombardeos calificándolos como “crímenes de guerra” y denunció un “fracaso claro” de los mediadores internacionales para garantizar el cumplimiento de la tregua. El grupo reiteró su exigencia de medidas inmediatas para proteger a la población civil de los “asesinatos diarios” a manos de las tropas israelíes.

Desde el estallido del conflicto tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las cifras de la crisis humanitaria en el enclave son devastadoras:

Fallecidos documentados: 72.568 personas.

72.568 personas. Heridos: 172.338 ciudadanos.

Las autoridades locales advirtieron que el número de víctimas podría ser mayor, ya que aún existen cadáveres bajo los escombros y en zonas de difícil acceso para los equipos de rescate debido a la persistencia de las hostilidades.

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