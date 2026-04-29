Expertos proyectan que inflación de abril será la más alta desde julio del 2022

La volatilidad extrema en el mercado energético internacional, impulsada por el conflicto bélico en Medio Oriente, ha golpeado con fuerza la economía chilena. El crudo Brent, referencia para el mercado local, escaló hasta los US$119, consolidando una presión alcista que ya se tradujo en aumentos drásticos en el precio de los combustibles y que amenaza con descarrilar las proyecciones de inflación para el primer semestre de 2026.

El impacto de las gasolinas

El escenario se tornó crítico a finales de marzo, cuando el Gobierno decidió neutralizar la operación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). Esta medida provocó un alza histórica el 26 de marzo: $372,2 para la gasolina de 93 octanos y $580,3 para el diésel. Lejos de estabilizarse, el 16 de abril se sumó un nuevo incremento de $21,3 promedio para las gasolinas, acumulando un alza cercana a los $400 por litro en menos de un mes.

Este fenómeno ya tuvo su correlato en el IPC de marzo, que anotó un 1%, elevando la inflación a 12 meses de 2,4% a 2,8%. Sin embargo, los expertos advierten que el impacto más severo se verá en el registro de abril, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dará a conocer el viernes 8 de mayo.

Proyecciones: El mayor salto en meses

El consenso de los economistas consultados sitúa el IPC de abril entre 1,4% y 1,7%, (misma cifra de julio del 2022) lo que dispararía la inflación anual a un rango de entre 4,1% y 4,4%. De cumplirse estas previsiones, Chile enfrentaría su mayor registro inflacionario desde septiembre de 2025, publica La Tercera.

Nathan Pincheira (Fynsa): Proyecta un IPC de 1,4%, explicado por un aumento del 25% en gasolinas y un 52% en el diésel.

Proyecta un IPC de 1,4%, explicado por un aumento del 25% en gasolinas y un 52% en el diésel. Juan Ortiz (OCEC-UDP): Estima que más de un punto del IPC de abril responderá exclusivamente al combustible vehicular.

Estima que más de un punto del IPC de abril responderá exclusivamente al combustible vehicular. Carlos Smith (CIES-UDD): Advierte sobre los efectos de “segunda vuelta”, donde el alza de combustibles ya se traspasó a precios de fletes y logística.

La respuesta del Banco Central

Ante este panorama, el Banco Central ya reconoció que las proyecciones de corto plazo han aumentado y que el escenario macroeconómico está sujeto a una incertidumbre “mayor a la habitual”. Tras mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% este martes, el organismo enfatizó que evaluará la evolución “reunión a reunión”.

Para el mercado, esto es una señal clara: si la persistencia inflacionaria no cede, el Consejo del Banco Central podría verse obligado a subir la TPM en su reunión de junio, rompiendo el ciclo de mantenciones para asegurar que la inflación proyectada retorne al objetivo del 3% en un horizonte de dos años.