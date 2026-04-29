Bus de empresa chilena vuelca en Bolivia: hay nueve fallecidos y más de 20 heridos

Bus de empresa chilena se volcó en Bolivia: hay nueve fallecidos y más de 20 heridos

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en Bolivia, luego de que un bus de la empresa chilena Puma Tours volcara en la carretera internacional que une Oruro con Pisiga, dejando al menos 9 personas fallecidas y más de 20 heridos.

El hecho ocurrió a la altura de Villa Chayacoyo, cuando la máquina —que había salido desde Chile con destino a la ciudad de Oruro— sufrió una salida de la vía que derivó en un vuelco lateral.

De acuerdo con información de autoridades bolivianas, el conductor, un joven de 24 años, resultó con un traumatismo encéfalo craneano y fue trasladado a un recinto asistencial. Además, se confirmó que la prueba de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación. No obstante, desde la Dirección Departamental de Tránsito no descartaron que el siniestro haya estado relacionado con un eventual exceso de velocidad o fatiga del chofer.

Entre las víctimas fatales se encontrarían dos menores de edad y un recién nacido, aunque hasta ahora no se han precisado oficialmente las nacionalidades de los fallecidos.

En tanto, los 22 heridos fueron derivados a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Santiago, el Hospital General de Oruro y el centro asistencial de Toledo, donde permanecen recibiendo atención médica.

El accidente generó conmoción tanto en Bolivia como en Chile, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido.