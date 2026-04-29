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Bus de pasajeros vuelca en la Ruta 5 Norte y deja al menos siete heridos

La emergencia se registró a la altura de Taltal y movilizó a equipos de rescate.

Ruth Cárcamo

Capturas Facebook Camioneros ruta 5

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Durante la madrugada de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en la comuna de Taltal, región de Antofagasta, que dejó al menos siete personas heridas.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando un bus de la empresa Ciktur volcó mientras transitaba por la Ruta 5 Norte, a la altura del sector Los Vientos.

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Tras lo ocurrido, personal del SAMU de Taltal y Antofagasta, junto a voluntarios de Bomberos, se trasladó al lugar para realizar labores de rescate y el traslado de los afectados.

Hasta el momento, se ha informado de siete personas heridas de diversa consideración.

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