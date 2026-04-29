Liberan con vida a adulto mayor de 84 años secuestrado hace una semana en San Miguel

Durante este miércoles, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones confirmaron la liberación con vida de un hombre de 84 años que había sido secuestrado la semana pasada en la comuna de San Miguel, en un caso que fue abordado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la BIPE.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el adulto mayor fue interceptado durante la tarde del martes mientras llegaba en su vehículo a su domicilio, en un hecho ocurrido cerca de las 18:00 horas.

En ese momento, un grupo de desconocidos lo abordó y lo trasladó a otro automóvil, abandonando su auto original a una cuadra del lugar con sus pertenencias en el interior.

Tras días de trabajo investigativo, las autoridades informaron que el hombre fue encontrado con vida y que actualmente se encuentra siendo evaluado para determinar su estado de salud. Se indicó además que durante la jornada se entregarán nuevos antecedentes sobre el procedimiento y las circunstancias de su liberación.

En el desarrollo inicial del caso, cercanos al afectado manifestaron inquietud por la respuesta institucional, señalando que durante las primeras horas no existía claridad respecto de qué unidad estaba a cargo de la investigación, pese a que la denuncia se realizó la misma jornada del secuestro.