Tras reunión bilateral entre cancilleres en La Paz: Rodrigo Paz invita a Presidente Kast a visita oficial a Bolivia

Chile y Bolivia dieron este jueves una señal de acercamiento diplomático luego de que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reuniera con su par boliviano, Fernando Aramayo, en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado y posteriormente en La Paz, en busca de recomponer las relaciones suspendidas desde 1978.

La reunión se enmarca en la visita oficial del ministro chileno a Bolivia durante este 23 y 24 de abril, con actividades también en Santa Cruz de la Sierra.

En un comunicado conjunto, ambas cancillerías destacaron “el carácter histórico de este encuentro” y afirmaron que “es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva”.

Invitan a Presidente Kast a Bolivia

Como primeros acuerdos, ambos países firmaron un Acuerdo de Servicios Aéreos para mejorar la conectividad y anunciaron la reactivación del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia–Chile, paralizado desde 2010.

También acordaron reforzar la coordinación fronteriza en seguridad y migración, además de iniciar conversaciones para un nuevo acuerdo comercial y proyectos energéticos.

Desde Cancillería confirmaron a Radio ADN que el presidente boliviano Rodrigo Paz extendió una invitación a José Antonio Kast para visitar Bolivia, la que será formalizada próximamente.