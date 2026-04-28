No solo marihuana: esto fue lo otro que le encontraron a Francisco Kaminski tras allanamiento a su hogar

Francisco Kaminski rompió el silencio luego del allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en su departamento en la comuna de Las Condes, procedimiento en el que terminó detenido y luego liberado.

Aunque en un primer momento el caso se vinculó a la presencia de marihuana en el inmueble, el propio comunicador aclaró que eso no fue lo único que encontraron durante la diligencia.

El operativo se desarrolló durante la madrugada en el marco de la llamada “Operación Rey David”, una investigación por presunto lavado de activos asociado al narcotráfico, en la que Kaminski aparece como “sujeto de interés”.

De acuerdo con la versión que entregó tras recuperar la libertad, antes de las 09:00 horas, en su hogar encontron también pastillas de clotiazepam.

En conversación con la prensa, afirmó: “Encontraron unas pastillas de clotiazepam que según ellos estaba sin receta y me llevaron detenido”. En otras declaraciones también sostuvo que tenía “unos gramos de marihuana” que usaba para dormir.

El movimiento “Rey David” dejó 18 personas detenidas y 43 vehículos incautados. El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que concretó 26 allanamientos simultáneos en distintas comunas de la Región Metropolitana, además de diligencias en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

El exrostro de TV sumó que su vínculo con la investigación se originó por la compra de un automóvil en una automotora actualmente indagada en Puente Alto. “me fueron a tomar declaración como testigo”, afirmó durante la mañana.