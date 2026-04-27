“Por eso las minas son más lesbianas”: Kathy Contreras lanza opinión sin filtro tras video íntimo de Sinaka, su hijastro

La semana pasada el cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Sinaka, despertó el interés de una parte de internet y no precisamente por su música. El intérprete de Aló sufrió una filtración de videos íntimos de una etapa que ya había quedado en el pasado, despertando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Recientemente, quien se refirió públicamente al tema fue Kathy Contreras, su ‘madrastra’, quien compartió una reflexión en Instagram y cuestionó el tipo de comentarios que se multiplicaron tras la viralización del registro.

La mujer abordó la situación desde una mirada crítica y apuntó directamente a la manera en que muchas personas reaccionaron frente al contenido filtrado.

“En el video anterior donde hacen alusión de cómo la tendrá mi marido si es el papá de Sinaka, sí, me da un poco de risa, es divertido pero lo que me sorprende es la cantidad de memes y de videos donde se hable de alguien que la puede tener grande”, comentó de entrada en sus historias.

La ex chica reality fue más allá y aseguró que lo que más le llamó la atención no fue solo la exposición del material, sino el tipo de conversación que se instaló en internet. “Porque si la tiene chica, cagó el hue...”, lanzó, antes de profundizar.

Luego, sostuvo que el episodio reflejaba una lógica que, a su juicio, sigue muy presente en la sociedad. “Me sorprende el falocentrismo que todavía existe en esta sociedad, o sea, puros premios, puros trofeos para alguien si la tiene grande”, afirmó.

Incluso, cerró con una frase que también dio que hablar en redes. “Yo creo que por eso las minas cada vez se están volviendo más lesbianas, porque nosotros no andamos preguntándonos cuántos puños de las manos nos caben ahí adentro”, señaló.

Más allá de ese descargo, Contreras también aprovechó de hacer un llamado a sus seguidores a no seguir compartiendo el material filtrado, apuntando a una cuestión de respeto.