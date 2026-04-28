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Detienen a Francisco Kaminski tras allanamiento en su departamento de Las Condes por investigación de lavado de activos

El procedimiento fue realizado por la PDI durante la madrugada en el marco de una indagatoria por una red de más de 20 personas vinculadas a la venta irregular de vehículos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Detienen a Francisco Kaminski tras allanamiento en su departamento de Las Condes por investigación de lavado de activos

Durante la madrugada de este martes, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en el departamento del comunicador Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación por lavado de activos.

El procedimiento fue encabezado por la Brigada Antinarcóticos, cuyos funcionarios ingresaron al inmueble cerca de las 05:30 horas con el objetivo de incautar posibles evidencias que permitan establecer vínculos con la indagatoria en curso.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la causa apunta a una red compuesta por más de 20 personas, quienes estarían involucradas en la comercialización irregular de vehículos, lo que dio origen a las diligencias desplegadas por la policía civil, según informó 24 Horas.

En este contexto, Francisco Kaminski aparece como sujeto de interés dentro de la investigación, aunque hasta ahora no ha sido formalizado ni detenido por estos hechos.

Debido al carácter reservado del caso, la PDI no ha entregado mayores detalles sobre los resultados del allanamiento ni sobre el avance de las diligencias. Sin embargo, fuentes señalan que el comunicador habría sido detenido tras el allanamiento por infracción a la Ley 20.000.

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