Francisco Kaminski se defiende tras detención en allanamiento en su departamento: “No tengo nada que ver con lavado de activos”

Luego de ser liberado tras su detención por infracción a la Ley de Drogas —por el porte de algunos gramos de cannabis— en medio de un allanamiento a su departamento en el marco de una investigación del Ministerio Público por lavado de activos, el comunicador Francisco Kaminski se defendió públicamente.

“No corresponde, ni para mí ni para nadie, porque no he dado ninguna declaración ni me han tomado una”, afirmó respecto del procedimiento, el que calificó como desproporcionado.

En esa línea, agregó: “No soy imputado. No tengo nada que ver con lavado de activos ni con esa persona por haber sido cliente. No tengo ninguna vinculación. Entiendo que me están investigando, porque es una persona que está siendo investigada”.

Además, cuestionó la exposición mediática del caso: “Entiendo que esto se haya conocido, porque llegaron a mi casa a las cinco y cuatro y ya había dos medios de prensa afuera. Este acoso es insólito, de verdad. Ahora tengo que ir a trabajar”.

Durante la mañana de este martes, el rostro de televisión había recuperado su libertad tras ser detenido luego de un allanamiento simultáneo a su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, en el contexto de una indagatoria por presunto lavado de activos.

“Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana, y por eso me llevaron detenido”, explicó Kaminski a la prensa al salir del procedimiento.

Según los antecedentes, en un inicio no existía una orden de detención en su contra. Sin embargo, durante el registro del inmueble se encontró cannabis, lo que derivó en su detención por infracción a la Ley 20.000. Posteriormente, se estableció que la sustancia estaba destinada a consumo personal, por lo que quedó en libertad.

Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la PDI han detallado el rol específico del comunicador en la causa, mientras su situación procesal podría definirse en las próximas horas, conforme avancen las diligencias.