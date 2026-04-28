;

Francisco Kaminski se defiende tras detención en allanamiento en su departamento: “No tengo nada que ver con lavado de activos”

Aseguró que no es imputado y que su detención se debió al hallazgo de cannabis para consumo personal, por lo que posteriormente quedó en libertad.

Cristóbal Álvarez

Francisco Kaminski se defiende tras detención en allanamiento en su departamento: “No tengo nada que ver con lavado de activos”

Luego de ser liberado tras su detención por infracción a la Ley de Drogas —por el porte de algunos gramos de cannabis— en medio de un allanamiento a su departamento en el marco de una investigación del Ministerio Público por lavado de activos, el comunicador Francisco Kaminski se defendió públicamente.

No corresponde, ni para mí ni para nadie, porque no he dado ninguna declaración ni me han tomado una”, afirmó respecto del procedimiento, el que calificó como desproporcionado.

En esa línea, agregó: “No soy imputado. No tengo nada que ver con lavado de activos ni con esa persona por haber sido cliente. No tengo ninguna vinculación. Entiendo que me están investigando, porque es una persona que está siendo investigada”.

Además, cuestionó la exposición mediática del caso: “Entiendo que esto se haya conocido, porque llegaron a mi casa a las cinco y cuatro y ya había dos medios de prensa afuera. Este acoso es insólito, de verdad. Ahora tengo que ir a trabajar”.

Durante la mañana de este martes, el rostro de televisión había recuperado su libertad tras ser detenido luego de un allanamiento simultáneo a su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, en el contexto de una indagatoria por presunto lavado de activos.

Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana, y por eso me llevaron detenido”, explicó Kaminski a la prensa al salir del procedimiento.

Según los antecedentes, en un inicio no existía una orden de detención en su contra. Sin embargo, durante el registro del inmueble se encontró cannabis, lo que derivó en su detención por infracción a la Ley 20.000. Posteriormente, se estableció que la sustancia estaba destinada a consumo personal, por lo que quedó en libertad.

Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la PDI han detallado el rol específico del comunicador en la causa, mientras su situación procesal podría definirse en las próximas horas, conforme avancen las diligencias.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad