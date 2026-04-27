“Se me secó la con...”: Camila Nash echa al agua a ‘galán’ chileno con esta confesión sin filtro

Camila Nash sorprendió con una confesión sin filtro al recordar una experiencia que vivió hace años con Camilo Huerta, episodio que, según relató, terminó por matar cualquier entusiasmo que tenía con el entonces galán.

“Y nos sentó a todos como público. Empezó el show, luz apagada y empezó a hacer un adagio a mitad del carrete. Nos cortó la luz, nos cortó la música. ‘Guarden todos silencio’ y partió”, relató Nash, generando de inmediato la sorpresa de quienes compartían con ella en el panel.

El recuerdo de Camila Nash sobre Camilo Huerta

De acuerdo con su relato, el ahora ex de Marité Matus realizó una performance con un tono más bien teatral, al ritmo de música docta y con movimientos que ella misma intentó recrear en pantalla. La escena dejó atónitos a Daniella Campos, Claudia Schmidt y Luis Sandoval, quienes reaccionaron entre risas.

Pero más allá del impacto del recuerdo, Nash fue todavía más directa al explicar cómo la afectó ese momento. “En ese momento decía, no era lo que yo quería. Para mí estaba bien guapo, todo lo que habíamos avanzado”, comentó, antes de rematar con la frase que marcó el episodio: “No, yo te juro que no. Se me secó la concha”.

La confesión provocó carcajadas en el estudio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.