“Le pido disculpas a la familia por levantarle la mano (…) me siento abusador porque al viejo le falta un tornillo”

Esta semana, el influencer extranjero Flaitiano abrió su corazón durante una extensa entrevista en el programa de YouTube Cuéntame todo y exagera.

Ahí, el deslenguado creador de contenido que forma parte del Torneo de Cell fue consultado sobre una de las mayores rivalidades en el mundo de las redes sociales: la disputa con el Loco Rene, o Tío Rene.

De hecho, recordó un violento episodio durante el reality show Secreto en el Lago 2, donde se fueron a los golpes ante vista y paciencia de los otros integrantes del encierro liderado por Diego González.

“Yo lo quiero al viejo, yo no le tengo odio, nada en mi corazón. Pero, tampoco te voy a decir que es mi mejor amigo”, admitió el influencer. Al momento del encuentro, una frase clave desencadenó la furia del cantante de Dos Shipitia.

“‘Vo’ soy perkin de los choros’, le dije yo. Me pescó el pelo, me lo tiró y yo, sobre la misma, le pegué, reaccioné. Pero no lo tenía planeado desde mi casa”, relató. De hecho, admitió que pensó en coronar el enfrentamiento con un botellazo, pero lo pensó mejor y se arrepintió.

Luego pasaron a revisar el clip de la batalla, donde hasta Gatita Veve se vio involucrada al estar justo en medio. Tras eso, Flatino se sinceró una vez más.

“Si Rene está viendo esto, la familia de él, le pido disculpas por levantarle la mano. (También) a la gente que lo sigue. Les prometo que eso no se va a volver a repetir. Yo me siento abusador, porque al viejo le falta un tornillo, está enfermo”, precisó.

“Me gustaría que el loco entendiera que tiene todo el derecho de hue... verbalmente”, sumó. Hoy estan en buenos términos. “Estamos todos por el mismo objetivo (...) las polémicas y peleas no deberían existir”, cerró.

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Revisa la entrevista completa pinchando aquí.