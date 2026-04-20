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Impacto por video de detención de famoso nacional: revela comprometedora frase tras ser capturado por Carabineros

La situación quedó expuesta en el reality web “La Gira de Estudio” en YouTube.

Javier Méndez

Impacto por video de detención de famoso nacional: revela comprometedora frase tras ser capturado por Carabineros

En marzo de este año se viralizó un confuso registro donde un famoso nacional era detenido por Carabineros en una bomba de bencina.

¿El protagonista? El conocido creador de contenido Flaitiano, un extranjero que se chilenizó y ganó fama en las redes sociales sacando a relucir sus mejores insultos para sus rivales virtuales.

Eso sí, recién esta semana salió a la luz el registro oficial de la captura, que es parte de La Gira de Estudio, reality show de Diego González en YouTube.

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En el capítulo estrenado el domingo por la noche, se mostró el momento de tensión en una Copec del sur de Chile. “Yo no he hecho nada, hue..., ¿me pillaron algo? No me pillaron con nada", cuestiona el ‘influencer’.

Un rato después, suelta una risa y admite: “No me están haciendo nada. Yo sé que lo que hice… ni que fuera el medio choreo.

“Vamos a ir a rescatarlo, lo están confundiendo con otro negro”, bromeó Barbero Exótico, otro miembro del programa web.

Un rato después se mostró la liberación de la figura pública. Subió a un bus junto a sus compañeros y se desató la algarabía. “¿Cómo salió tan rápido?”, cuestionó una voz.

“Era una causa que tenía, cuando me había pitiado la casa de Cristiano Ronaldo... fue hace rato”, lanzó Flaitiano, fiel a su estilo.

Revisa el momento completo en La Gira de Estudio a continuación:

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