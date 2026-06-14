Temblor se percibe en la región de Valparaíso y Metropolitana: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la tarde de este domingo 14 de junio, un temblor se registró en la zona central de Chile.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,4.

Mientras que su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

El sismo tuvo lugar a eso de las 18:54 horas, y también se percibió en localidades como Puchuncaví­, Valparaí­so, Viña del Mar, Quillota, Concón, Quilpué, Casablanca, además de Macul y Tiltil, en la región Metropolitana.