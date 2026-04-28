Universidad de Concepción volverá a tener “precios populares” y aforo mayoritario para la visita para recibir a la UC / Rodrigo Fuica/ AGENCIA UNO

Universidad de Concepción volverá a recibir, por segunda semana seguida, a uno de los grandes del fútbol chileno.

Así como el pasado fin de semana enfrentó en Collao a Colo Colo por la Liga de Primera, ahora será el turno de medirse contra la Universidad Católica por la Copa de La Liga.

Si bien contra el “Cacique” consiguieron un aforo de 20.000 personas, ahora para jugar contra los cruzados, según información de ADN Deportes, solicitaron 10.000 personas en el Ester Roa Rebolledo.

De cara al juego agendado para el domingo 3 de mayo, a las 12:30 horas, habrá 3.000 tickets para los fanáticos de la Universidad de Concepción y 7.000 para los de la UC.

En cuanto a las medidas de seguridad, el jueves se desarrollará la inspección al Ester Roa Rebolledo, de cara a un choque donde habrá 100 guardias.

En el “Campanil” esperan poner a la venta los tickets entre hoy martes y mañana miércoles, apuntando nuevamente a “precios populares”: de hecho, en la preventa los boletos estarán a $5.000 y con entradas a $1.000 para los niños, apuntando a completar el aforo.