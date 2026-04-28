Cecilia Pérez enciende la ilusión por Alexis Sánchez: “Sabe que, si quiere, esta será su casa”

Este martes, Cecilia Pérez fue elegida por el directorio de Azul Azul como la nueva presidenta de Universidad de Chile y, en su primera comparecencia ante los medios, dejó varias señales de cara al futuro.

Tal como ocurre con el sueño del estadio, otro de los grandes anhelos de los hinchas del “Romántico Viajero” es concretar el fichaje de Alexis Sánchez, situación sobre la cual se refirió la nueva mandamás de los azules.

“Tal como lo dijimos en su minuto con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Eduardo Vargas y también con Alexis Sánchez, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano que tarde. Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa”, afirmó la dirigenta.

Cabe recordar que es prácticamente un hecho que el “Niño Maravilla” no continuará en el Sevilla a partir de junio, por lo que se abre una posibilidad concreta para ofrecerle un proyecto al bicampeón de América.

“Hemos repatriado a la ‘generación dorada azul’; falta Alexis, que venga también a jugar y competir por Universidad de Chile, el club del que es hincha, más allá de que no se formó acá. Así que lo vamos a estar esperando”, cerró Pérez.