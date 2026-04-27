Crisis en Hospital de San Antonio: nombran director subrogante y exministra Vega se mantiene en el cargo

Crisis en Hospital de San Antonio: nombran director subrogante y Vega se mantiene en el cargo

El Servicio de Salud Valparaíso informó este lunes que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tendrá una nueva dirección subrogante en medio de la polémica que afecta al recinto.

El cargo será asumido por el médico Christian Smith Gaete, mientras que la subdirección de Gestión Asistencial quedará en manos de Jeanette Vega, también en calidad de subrogante.

A través de un comunicado, la entidad señaló que estas decisiones buscan “resguardar la continuidad de la atención y el adecuado funcionamiento del establecimiento”, en medio de la crisis interna que enfrenta el hospital.

El conflicto se arrastra desde la semana pasada, luego de que se informara que Vega asumiría un rol directivo en el recinto, lo que generó cuestionamientos políticos y malestar en parte del equipo médico.

A esto se suma la salida de 22 profesionales: hasta ahora, se han formalizado siete renuncias, las que están siendo gestionadas para evitar un impacto en la atención de los pacientes.

La controversia en torno a Vega no solo responde a su rol como exministra de Desarrollo Social, sino también a su salida del gobierno en 2022, tras gestiones para contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Su nombramiento fue impulsado por la exdirectora del hospital, Loreto Maturana, quien defendió la decisión asegurando que se basó en criterios técnicos.

Sin embargo, la designación intensificó la tensión interna, especialmente tras una carta firmada por 23 médicos que advirtieron su renuncia.

Con este nuevo ajuste en la dirección, las autoridades buscan contener la crisis y asegurar la continuidad del servicio en uno de los principales recintos de salud de la provincia de San Antonio.