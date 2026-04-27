;

Crisis en Hospital de San Antonio: nombran director subrogante y exministra Vega se mantiene en el cargo

La decisión se da en un escenario de presión política y malestar dentro del equipo de salud.

Javiera Rivera

Crisis en Hospital de San Antonio: nombran director subrogante y Vega se mantiene en el cargo

Crisis en Hospital de San Antonio: nombran director subrogante y Vega se mantiene en el cargo

El Servicio de Salud Valparaíso informó este lunes que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tendrá una nueva dirección subrogante en medio de la polémica que afecta al recinto.

El cargo será asumido por el médico Christian Smith Gaete, mientras que la subdirección de Gestión Asistencial quedará en manos de Jeanette Vega, también en calidad de subrogante.

A través de un comunicado, la entidad señaló que estas decisiones buscan “resguardar la continuidad de la atención y el adecuado funcionamiento del establecimiento”, en medio de la crisis interna que enfrenta el hospital.

El conflicto se arrastra desde la semana pasada, luego de que se informara que Vega asumiría un rol directivo en el recinto, lo que generó cuestionamientos políticos y malestar en parte del equipo médico.

A esto se suma la salida de 22 profesionales: hasta ahora, se han formalizado siete renuncias, las que están siendo gestionadas para evitar un impacto en la atención de los pacientes.

Revisa también

ADN

La controversia en torno a Vega no solo responde a su rol como exministra de Desarrollo Social, sino también a su salida del gobierno en 2022, tras gestiones para contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Su nombramiento fue impulsado por la exdirectora del hospital, Loreto Maturana, quien defendió la decisión asegurando que se basó en criterios técnicos.

Sin embargo, la designación intensificó la tensión interna, especialmente tras una carta firmada por 23 médicos que advirtieron su renuncia.

Con este nuevo ajuste en la dirección, las autoridades buscan contener la crisis y asegurar la continuidad del servicio en uno de los principales recintos de salud de la provincia de San Antonio.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad