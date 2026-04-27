Aseguran que Irán propone liberar el estrecho de Ormuz a cambio del fin del bloqueo y la guerra

En un intento por destrabar el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, Irán ha puesto sobre la mesa una propuesta para poner fin a su control sobre el estrecho de Ormuz. La oferta, transmitida a Washington a través de mediadores paquistaníes, condiciona la reapertura de esta vía marítima crucial al levantamiento del bloqueo estadounidense y al cese definitivo de las hostilidades.

No obstante, la propuesta incluye un punto de alta tensión: posponer las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, algo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya pareció rechazar al afirmar que cualquier pacto debe impedir definitivamente que Teherán alcance el arma nuclear.

Impacto en la economía mundial y presión diplomática

El cierre del estrecho ha provocado que el crudo Brent cierre por encima de los 108 dólares por barril, un incremento del 50% desde el inicio de la guerra. Esta situación ha generado una presión creciente sobre el presidente Donald Trump, especialmente ante las próximas elecciones de mitad de mandato y las quejas de sus aliados del Golfo.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar:

Alemania: El canciller Friedrich Merz criticó la falta de estrategia de EE. UU., señalando que el problema de estos conflictos es que “no se trata solo de entrar, sino también de salir”.

El canciller criticó la falta de estrategia de EE. UU., señalando que el problema de estos conflictos es que “no se trata solo de entrar, sino también de salir”. Francia: El ministro Jean-Noël Barrot calificó el estrecho como “arteria del mundo” y, aunque culpó a Irán del cierre, criticó el ataque inicial de EE. UU. e Israel como violatorio del derecho internacional.

El ministro Jean-Noël Barrot calificó el estrecho como “arteria del mundo” y, aunque culpó a Irán del cierre, criticó el ataque inicial de EE. UU. e Israel como violatorio del derecho internacional. ONU: António Guterres advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre el aumento de las víctimas humanitarias y el desabastecimiento global de combustible y alimentos.

Diplomacia en Rusia y estancamiento en el campo de batalla

Mientras Pakistán intenta reactivar las conversaciones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió en San Petersburgo con el presidente ruso Vladimir Putin, quien elogió la “lucha heroica” de Irán por su soberanía. Por su parte, Trump calificó la última propuesta iraní como “mucho mejor”, pero insistió en que su condición innegociable es que Irán no posea armas nucleares.

En el terreno, la guerra ha dejado un saldo devastador: al menos 3.375 muertos en Irán y 2.521 en Líbano. A pesar de un frágil alto el fuego prorrogado recientemente, los combates entre Israel y Hezbolá continúan en la frontera libanesa, mientras la comunidad internacional espera que la mediación liderada por Pakistán logre superar las profundas diferencias entre Teherán y Washington.