Gabriel Maureira tuvo un soñado debut en el arco de Colo Colo, firmando una gran actuación ante Universidad de Concepción. El joven portero fue clave en los primeros minutos, manteniendo a los albos con vida gracias a varias atajadas.

Uno que sabe lo que significa debutar como arquero del “Cacique” a temprana edad es Claudio Bravo, quien también jugó su primer partido con 19 años, para luego convertirse en el mejor guardameta en la historia de Chile.

“Es una posición muy compleja, donde el mínimo error prácticamente te cuesta tu carrera en estas instancias decisivas. Maureira entra con la presión de mantener a Colo Colo en la cima y de hacerlo con todas las miradas puestas en lo que podía hacer”, señaló el bicampeón de América en ESPN Chile, donde hoy es panelista tras su retiro.

“Vi todo el partido. Lo vi suelto, muy tranquilo, con una madurez impropia para su edad. No me quedo con los números, sino con las sensaciones, lo que se llama la impronta del arquero. Cuando intervienes poco es más difícil aún: tienes que estar más concentrado, comunicarte con tus compañeros, y creo que lo hizo a la perfección”, agregó sobre Maureira.

Además, también le entregó un consejo al joven portero albo: “Espero que pueda seguir compitiendo, que se le den las cosas de buena manera y que no exista el relajo. A veces, cuando empiezas muy joven, viene el relajo por las buenas actuaciones y las consecuencias del triunfo, pero creo que debe seguir”, cerró Claudio Bravo.