“Está viendo Cartoon Network”: streamer sorprende a policía dormido en plena vigilancia en la Casa Blanca

El pasado 23 de abril, el streamer estadounidense Ely the People’s Guy se encontraba realizando una transmisión a través de su canal de Twitch mientras recorría las calles de Washington D.C.

Durante su transmisión, el streamer llegó hasta la Casa Blanca donde una situación llamó la atención de su acompañante: encontraron a un policía durmiendo en su patrulla.

En ese momento, Ely, sin dar crédito a lo que su compañero le relataba, se acercó a la patrulla del oficial y observó no solo cómo este dormía, sino cómo tenía reproduciendo animación japonesa en su computadora.

“¿El policía está durmiendo al frente de la Casa Blanca? Lo atrapamos durmiendo, vamos a despertarlo de una puta vez", comentó el streamer.

“Chicos, Trump está como loco contratando a esta gente. Está dormido profundamente y está viendo Cartoon Network, esto es una locura”, agregó Ely.

“Podría haber traído una bomba y hacer volar a todos”

El creador de contenidos le tocó la ventana para despertar al oficial, quien despertó de golpe y se disculpó por haberse quedado dormido.

“¿Estás despertando recién, hermano? Para esto no te pago. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Lo sientes? Eso es mentira, estás vigilando la Casa Blanca, hermano“, le cuestionó Ely.

El streamer continuó criticando al policía, preguntándole por cuánto se había quedado dormido y le puso varios ejemplos antes de pedirle su placa y su nombre.

“Te quedaste dormido al frente de la Casa Blanca, se supone que tienes que cuidar del presidente, hermano. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Podría haber traído una bomba y hacer volar a todos y tú no te habrías dado cuenta porque estabas durmiendo", le recriminó.

El registro se volvió viral en internet generando el debate entre quienes defendieron al oficial argumentando que quizás estaba en su hora de descanso, mientras otros recriminaron la acción del policía.