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Crisis en Hospital de San Antonio: 22 médicos renuncian en apoyo a directora removida por constratación de exministra Vega

La renuncia masiva se concretaría el 27 de abril y ya suma nuevas adhesiones.

Javiera Rivera

Crisis en Hospital de San Antonio: 22 médicos renuncian en apoyo a directora por llegada de exministra Vega

Crisis en Hospital de San Antonio: 22 médicos renuncian en apoyo a directora por llegada de exministra Vega

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio atraviesa una crisis interna luego de que 22 médicos presentaran su renuncia en respaldo a la directora del recinto, Loreto Maturana tras la incorporación de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica.

La situación se originó tras la solicitud del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio de remover a Maturana, argumentando pérdida de confianza. La medida buscaba reestructurar la dirección del hospital en el marco de las tensiones generadas por la designación de Vega.

Sin embargo, la cadena de subrogancia se negó a asumir la dirección del establecimiento, lo que impidió concretar el cambio de mando.

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En ese contexto, los 22 facultativos firmaron una carta en la que anuncian su salida a partir del 27 de abril, señalando que rechazan la solicitud de renuncia a la directora, al considerar que responde a motivos no técnicos.

“Una persecución política”

En la misiva, los médicos afirman que “los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”, y respaldan la gestión de Maturana, destacando su desempeño en periodos anteriores.

La carta aún no ha sido ingresada formalmente a las autoridades, aunque ya habría sido informada internamente. En paralelo, el Ministerio de Salud (Minsal) evalúa medidas de contingencia ante una eventual concreción de las renuncias.

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